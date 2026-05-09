Путин встретился в Кремле с президентом Абхазии

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с абхазским коллегой Бадрой Гунбой. Господин Путин отметил, что отношения двух стран развиваются успешно — товарооборот России и Абхазии вырос на 16% за 2025 год.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16%, это хороший показатель. Понятно, что еще очень многое нужно сделать, это естественно»,— сказал господин Путин в начале встречи (цитата по сайту Кремля).

Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с Днем Победы и поблагодарил его за усилия в сохранении памяти о Великой Отечественной войне. «Это ваша личная заслуга. И я уверен, что поколениями люди будут это ценить»,— отметил господин Гунба.

Бадра Гунба прибыл в Москву в числе других иностранных гостей по случаю Дня Победы. Помимо президента Абхазии, Владимир Путин провел встречи с президентом Республики Сербской Синишей Караном, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.