Путин встретился в Кремле с представителями Республики Сербской

Президент России Владимир Путин принял в Кремле делегацию Республики Сербской Боснии и Герцеговины, которую возглавил новый президент Синиша Каран. Представители республики прибыли в Москву по случаю празднования 81-летия победы в Великой Отечественной войне.

Помимо господина Карана, в российскую столицу прилетели председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и бывший президент, лидер правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. В состав российской делегации на переговорах вошли глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и глава Минцифры Максут Шадаев.

На встрече стороны планируют обсудить актуальные аспекты постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, вопросы укрепления партнерства России с Республикой Сербской, а также обстановку на Западных Балканах.

«У нас сложилось конструктивное регулярное взаимодействие с господином Додиком. Важно, что все вы — единомышленники. Российская сторона твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербской»,— обозначил Владимир Путин в начале переговоров.

Республика Сербская – один из двух энтитетов в составе Боснии и Герцеговины. Ее особый автономный статус закреплен в Дейтонском соглашении о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года.