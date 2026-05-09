Путин встретился в Кремле с премьером Словакии Фицо

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Господин Фицо в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 9 мая.

Перед началом встречи господа Путин и Фицо кратко пообщались тет-а-тет, передает ТАСС. В российскую делегацию на переговорах вошли глава «Росатома» Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, главы Минобрнауки Валерий Фальков и МИДа Сергей Лавров.

Словацкий премьер говорил, что хочет обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине и необходимость его скорейшего урегулирования. Также они затронут возобновление работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводят с 2021 года.

В предыдущий раз Владимир Путин и Роберт Фицо встречались в сентябре 2025 года в Пекине. Тогда одной из тем беседы были удары ВСУ по европейской энергоинфраструктуре.