Король Малайзии на встрече с Путиным назвал Россию своим «вторым домом»

Президент России Владимир Путин начал в Кремле переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом. Российский президент указал на развитие торгово-экономических связей двух стран и активное сотрудничество в международных организациях.

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и президент России Владимир Путин

«У нас отношения между нашими странами развиваются хорошо. В следующем году мы отмечаем юбилей наших дипломатических отношений, и за это время многое сделано с обеих сторон»,— сказал господин Путин в начале встречи (цитата по сайту Кремля).

«Я всегда с большим удовольствием возвращался в Россию, это как мой второй дом»,— сказал Ибрагим Исмаил. Он пригласил Владимира Путина в Малайзию в 2027 году, чтобы отметить 60-летие дипломатических отношений двух государств.

Король Малайзии прибыл в Москву в числе других иностранных гостей для празднования Дня Победы. Он сам предложил провести отдельную встречу с Владимиром Путиным, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.

Предыдущая встреча Владимира Путина и верховного правителя Малайзии прошла 26 января в Санкт-Петербурге. Они осмотрели экспозицию Эрмитажа вместе с гендиректором музея Михаилом Пиотровским.