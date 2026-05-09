Путин встретился в Кремле с президентом Лаоса
В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом. Он в числе других зарубежных гостей прибыл в Москву для празднования 81-летия победы в Великой Отечественной войне.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
Во время встречи господа Путин и Сисулит обсудят дальнейшее всестороннее развитие отношений двух стран. В состав российской делегации на переговорах вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр просвещения Сергей Кравцов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, глава «Росатома» Алексей Лихачев, и замминистра обороны Василий Осьмаков.
Российский и лаосский президенты встречались в июле прошлого года, когда Тхонглун Сисулит приезжал с официальным визитом в Россию. Тогда господин Сисулит обещал подарить российской стороне пару слонов по случаю 65-летней годовщины установления дипотношений.