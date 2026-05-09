Ушаков о переговорах с США по перемирию, работе над обменом и послании от Зеленского

Помощник президента России Юрий Ушаков 9 мая в беседе с журналистами рассказал, почему Россия и США возобновили контакты и сколько согласовывали перемирие с Украиной. Он объяснил, что нужно для быстрого обмена пленными и когда возобновятся трехсторонние переговоры. Главные заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О проделанной работе над перемирием и надежде Россия и США два дня вели переговоры по перемирию на Украине в честь Дня Победы.

Надежда Дональда Трампа на то, что Украина будет соблюдать перемирие, не подкрепляется реальной обстановкой.

Надеюсь, Трамп будет дисциплинировать украинскую сторону соблюдать перемирие с 9 по 11 мая. О контактах с США Контакты России и США активизировались из-за угроз Украины ударить по Красной площади и предупреждений РФ об ответном ударе.

Ударов по Красной площади со стороны ВСУ не было, поэтому не последовал и массированный ракетный удар по Киеву.

Об обмене пленными с Украиной Сегодня службы России и Украины активно работают со списками пленных на обмен. Но для этого нужно провести черновую работу, требуется время.

Россия вела подготовку списков военнопленных на обмен еще до объявления о перемирии. Передавала их Украине, но от нее реакции не было.

Обмен пленными 1000 на 1000 может состояться достаточно быстро, если списки будут согласованы. О переговорах по Украине В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза.

Переговоры по Украине, «наверное, возобновятся», но когда — неизвестно.

Украина знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным.

Об ожиданиях от приезда Фицо Украинская тема обсуждалась на переговорах Владимира Путина и Роберта Фицо в числе прочих.

Фицо проинформировал Путина о своей встрече с Зеленским, но никаких посланий Зеленский через него не передавал. О встречах Путина Путин не раз говорил, что если Владимир Зеленский хочет встречи, то он готов его принять.

Встреча Путина и Трампа в Китае вряд ли реальна.

