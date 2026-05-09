Ушаков о переговорах с США по перемирию, работе над обменом и послании от Зеленского

Юрий Ушаков рассказал, как угрозы Украины активизировали контакты России и США

Помощник президента России Юрий Ушаков 9 мая в беседе с журналистами рассказал, почему Россия и США возобновили контакты и сколько согласовывали перемирие с Украиной. Он объяснил, что нужно для быстрого обмена пленными и когда возобновятся трехсторонние переговоры. Главные заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».

Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О проделанной работе над перемирием и надежде

  • Россия и США два дня вели переговоры по перемирию на Украине в честь Дня Победы.
  • Надежда Дональда Трампа на то, что Украина будет соблюдать перемирие, не подкрепляется реальной обстановкой.
  • Надеюсь, Трамп будет дисциплинировать украинскую сторону соблюдать перемирие с 9 по 11 мая.

О контактах с США

  • Контакты России и США активизировались из-за угроз Украины ударить по Красной площади и предупреждений РФ об ответном ударе.
  • Ударов по Красной площади со стороны ВСУ не было, поэтому не последовал и массированный ракетный удар по Киеву.

Об обмене пленными с Украиной

  • Сегодня службы России и Украины активно работают со списками пленных на обмен. Но для этого нужно провести черновую работу, требуется время.
  • Россия вела подготовку списков военнопленных на обмен еще до объявления о перемирии. Передавала их Украине, но от нее реакции не было.
  • Обмен пленными 1000 на 1000 может состояться достаточно быстро, если списки будут согласованы.

О переговорах по Украине

  • В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза.
  • Переговоры по Украине, «наверное, возобновятся», но когда — неизвестно.
  • Украина знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным.

Об ожиданиях от приезда Фицо

  • Украинская тема обсуждалась на переговорах Владимира Путина и Роберта Фицо в числе прочих.
  • Фицо проинформировал Путина о своей встрече с Зеленским, но никаких посланий Зеленский через него не передавал.

О встречах Путина

  • Путин не раз говорил, что если Владимир Зеленский хочет встречи, то он готов его принять.
  • Встреча Путина и Трампа в Китае вряд ли реальна.

Анна Токарева

