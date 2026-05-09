Ушаков о переговорах с США по перемирию, работе над обменом и послании от Зеленского
Юрий Ушаков рассказал, как угрозы Украины активизировали контакты России и США
Помощник президента России Юрий Ушаков 9 мая в беседе с журналистами рассказал, почему Россия и США возобновили контакты и сколько согласовывали перемирие с Украиной. Он объяснил, что нужно для быстрого обмена пленными и когда возобновятся трехсторонние переговоры. Главные заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».
Помощник президента России Юрий Ушаков
О проделанной работе над перемирием и надежде
- Россия и США два дня вели переговоры по перемирию на Украине в честь Дня Победы.
- Надежда Дональда Трампа на то, что Украина будет соблюдать перемирие, не подкрепляется реальной обстановкой.
- Надеюсь, Трамп будет дисциплинировать украинскую сторону соблюдать перемирие с 9 по 11 мая.
О контактах с США
- Контакты России и США активизировались из-за угроз Украины ударить по Красной площади и предупреждений РФ об ответном ударе.
- Ударов по Красной площади со стороны ВСУ не было, поэтому не последовал и массированный ракетный удар по Киеву.
Об обмене пленными с Украиной
- Сегодня службы России и Украины активно работают со списками пленных на обмен. Но для этого нужно провести черновую работу, требуется время.
- Россия вела подготовку списков военнопленных на обмен еще до объявления о перемирии. Передавала их Украине, но от нее реакции не было.
- Обмен пленными 1000 на 1000 может состояться достаточно быстро, если списки будут согласованы.
О переговорах по Украине
- В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза.
- Переговоры по Украине, «наверное, возобновятся», но когда — неизвестно.
- Украина знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным.
Об ожиданиях от приезда Фицо
- Украинская тема обсуждалась на переговорах Владимира Путина и Роберта Фицо в числе прочих.
- Фицо проинформировал Путина о своей встрече с Зеленским, но никаких посланий Зеленский через него не передавал.
О встречах Путина
- Путин не раз говорил, что если Владимир Зеленский хочет встречи, то он готов его принять.
- Встреча Путина и Трампа в Китае вряд ли реальна.