Ушаков рассказал о подготовке списков военнопленных для обмена с Украиной

Россия и Украина будут «активно работать» со списками военнопленных в течение сегодняшнего дня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, как только документы подготовят, обмен можно провести «достаточно быстро».

«Вначале нужно провести черновую работу. Нужно вначале же составить этот список, найти реальных людей и потом договориться, а потом и начать физический обмен. На это все требуется время»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Россия передавала Украине списки военнопленных еще до начала перемирия в честь Дня Победы, подчеркнул Юрий Ушаков. Однако от украинской стороны ответа не было. Господин Ушаков допустил, что процесс может ускориться «с учетом подталкивания» со стороны президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп заявлял, что по его просьбе Россия и Украина договорились вернуть друг другу по 1 тыс. военнопленных. Юрий Ушаков подтвердил, что обмен планируется во время перемирия между Россией и Украиной — с 9 по 11 мая.