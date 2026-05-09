Ушаков заявил об отсутствии договоренности о новом раунде переговоров по Украине
В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что следующий раунд переговоров пока не согласован.
Господин Ушаков уточнил, что переговоры, «наверное, возобновятся», но когда — неизвестно. «Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона, я имею в виду в первую очередь украинскую сторону. И она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным»,— сказал помощник президента журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
В 2026 году Россия и Украина при посредничестве США провели три раунда переговоров. Четвертую встречу отложили после начала операции США и Израиля против Ирана. На этой неделе Вашингтон признал, что процесс урегулирования конфликта на Украине застопорился. Кремль считает, что достижение мирного соглашения будет долгим.