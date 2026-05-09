Ушаков заявил об отсутствии договоренности о новом раунде переговоров по Украине

В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что следующий раунд переговоров пока не согласован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Ушаков уточнил, что переговоры, «наверное, возобновятся», но когда — неизвестно. «Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона, я имею в виду в первую очередь украинскую сторону. И она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным»,— сказал помощник президента журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В 2026 году Россия и Украина при посредничестве США провели три раунда переговоров. Четвертую встречу отложили после начала операции США и Израиля против Ирана. На этой неделе Вашингтон признал, что процесс урегулирования конфликта на Украине застопорился. Кремль считает, что достижение мирного соглашения будет долгим.