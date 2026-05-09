Ушаков объяснил возобновление контактов между Россией и США

Контакты России и США активизировались из-за угроз Украины ударить по Красной площади и предупреждений РФ об ответном массированном ударе по Киеву. Об этом заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время этих же контактов стороны договорились о перемирии с 8 по 11 мая, добавил господин Ушаков. Также Россия и Украина условились в период с 9 по 11 мая провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

«Мы достаточно четко объявили то, что может последовать за преступными террористическими акциями Киева, так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю»,— отметил помощник российского президента (цитата по ТАСС). Он уточнил, что ударов по Красной площади со стороны ВСУ не было, поэтому не последовал и массированный ракетный удар по Киеву.

Минобороны России 4 мая предупредило о подготовке ответного удара по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать парад Победы на Красной площади. В ведомстве призвали мирных жителей и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть город.