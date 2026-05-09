Ушаков усомнился в возможности встречи Путина и Трампа в Китае

Помощник президента России Юрий Ушаков счел нереальной встречу Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Китае. Так он прокомментировал соответствующий вопрос журналистов, передает «РИА Новости».

Российский президент, по данным источников «Ведомостей», может посетить Китай с официальным визитом во второй половине мая. 14-15 мая в Пекине пройдет саммит президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в августе прошлого года на Аляске. Основной темой переговоров стало мирное урегулирование на Украине.