Ушаков: Фицо не передавал Путину посланий от Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал президенту России Владимиру Путину об итогах своей недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом никаких посланий от украинского президента господин Фицо не передавал, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Получилось так, что Фицо просто-напросто достаточно подробно информировал (президента России.—“Ъ”) о том, о чем он, так сказать, дискутировал с Зеленским. Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по ТАСС).

Переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо прошли 9 мая в Кремле. Премьер Словакии прибыл в Москву по случаю Дня Победы. В частности, стороны обсудили ситуацию на Украине, уточнила Юрий Ушаков.

С Владимиром Зеленским Роберт Фицо встретился 4 мая в Ереване. Стороны обсудили в том числе возможность организации словацко-украинских межправительственных консультаций.