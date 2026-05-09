Воронежский «Факел» лишился первого места в лиге перед последним туром

Московская «Родина» 8 мая в предпоследнем, 33-м туре Первой лиги обыграла «Челябинск» со счетом 2:0 и поднялась на промежуточное первое место турнирной таблицы. У воронежского «Факела» и столичной команды одинаковое количество набранных очков (65), но «огнеопасные» уступают по статистике личных встреч. «Урал» с 58 очками уже не может догнать лидирующую пару и попадает в стыковые матчи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Родина» и «Факел» в первом круге турнира встретились в Химках в сентябре прошлого года. Тогда москвичи победили со счетом 2:0 — отличились Папе Гуэйе и Артем Максименко. Игра закончилась дракой на поле. Тренер воронежцев Валерий Климов был дисквалифицирован на семь матчей. Позднее он покинул клуб.

Во втором круге команды сыграли в Воронеже 13 апреля. В этом принципиальном матче «Родина» выглядела значительно сильнее «Факела» и победила со счетом 3:1, причем гости открыли счет уже на шестой минуте встречи. Символический первый удар по мячу нанес Валерий Климов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», вчера, 8 мая, «Факел» в последнем домашнем матче сезона сыграл вничью со «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась со счетом 0:0. Несмотря на не самый яркий футбол, воронежцы выполнили турнирную задачу и гарантировали себе прямой выход в РПЛ.

Таким образом, чемпионство Первой лиги будет определено по итогам заключительного, 34-го тура. По словам главного тренера «Факела» Олега Василенко, команда настроена добыть победу. Однако даже в таком случае «огнеопасным» требуется, чтобы «Родина» 16 мая в гостях сыграла вничью с тульским «Арсеналом» или проиграла.

Денис Данилов