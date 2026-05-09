Начало недели в Ростовской области будет дождливым и теплым

В Ростове-на-Дону и Ростовской области в начале новой недели сохранится теплая, но неустойчивая погода. По данным сервисов Gismeteo, «Яндекс Погода» и Mail Погода, температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов, однако практически ежедневно возможны кратковременные дожди и грозы.

В понедельник, 11 мая, в Ростове ожидается облачная погода с дождем. Днем воздух прогреется до +24…+25 градусов, ночью — около +15…+16. Ветер юго-восточный, местами порывистый. По области температура составит от +22 до +27 градусов, местами возможны грозы.

Во вторник, 12 мая, осадки станут менее интенсивными. В Ростове прогнозируют переменную облачность и до +22…+23 градусов днем. Ночью — около +13…+14. В центральных и южных районах области сохранится теплая погода без сильного ветра.

В среду, 13 мая, синоптики вновь прогнозируют дожди и грозовой фронт. В Ростове-на-Дону днем ожидается около +22…+23 градусов, ночью — до +13…+16. Аналогичная погода сохранится в Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Азове и Батайске.

Согласно прогнозам Gismeteo, «Яндекс Погоды» и Mail Погоды, существенного похолодания в регионе до середины недели не ожидается, а среднесуточная температура останется выше климатической нормы для мая.

Валерий Климов