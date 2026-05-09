WSJ: переговоры между США и Ираном могут возобновиться на следующей неделе

США и Иран могут возобновить прямой диалог на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Предполагается, что стороны будут согласовывать пункты меморандума о взаимопонимании, который разрабатывают Тегеран и Вашингтон при участии посредников. Этот документ определит рамки будущих переговоров, которые будут посвящены уже завершению войны.

WSJ пишет, что диалог у стран развивается: Иран выразил готовность обсуждать свою ядерную программу, смягчив прежнюю жесткую позицию. Президент США Дональд Трамп до этого утверждал, что исламская республика пообещала не создавать ядерное оружие, а контакты с Ираном называл «очень хорошими», хотя в Тегеране и до войны настаивали на исключительно мирном характере своей ядерной деятельности.

У США и Ирана остаются несколько пока не решенных вопросов, пишет WSJ. Стороны не могут договориться о сроках приостановки процессов по обогащению урана на ядерных объектах в исламской республике, а также проблеме вывоза уже обогащенного урана из страны. Затрудняет мирный процесс требование Ирана о закреплении за ним постоянной роли в контроле над Ормузским проливом, а также вопрос снятия санкций.

Дональд Трамп сегодня говорил, что надеется получить ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона уже в ближайшие часы. Представитель МИД Ирана несколько дней назад сообщал, что Тегеран изучает американское предложение и передаст свои соображения пакистанским посредникам после завершения оценки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран ждет сделка быстрого приготовления».