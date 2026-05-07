Иран ждет сделка быстрого приготовления

Президент США Дональд Трамп заявил вечером 6 мая, что рассчитывает в течение недели договориться с Ираном о подписании мирного меморандума, призванного завершить конфликт на Ближнем Востоке. По словам американских чиновников, глава Белого дома намерен добиться дипломатического прорыва с противником до завершения своего визита в Китай 14–15 мая. Впрочем, проект меморандума о взаимопонимании между двумя сторонами не устраивает правительство Израиля, которое полагает, что наспех подготовленные договоренности не решат коренных проблем конфликта на Ближнем Востоке, а лишь отложат их решение.

О сроках согласования позиций по мирному меморандуму Дональд Трамп высказался в эфире Fox News вечером 6 мая. Он не исключил, что Вашингтон и Тегеран могут совершить дипломатический прорыв в течение недели. Как утверждают американские источники портала Axios, Белый дом хотел бы добиться подвижек на иранском направлении к моменту визита президента США в Китай, который запланирован на 14–15 мая. Если к тому времени стороны не смогут достигнуть договоренности, то американский лидер намерен снова рассмотреть вопрос о применении военной силы, говорят источники Axios.

Центральное командование вооруженных сил США уже подготовило ряд сценариев возобновления боевых действий, временно замороженных 8 апреля, с еще большим масштабом и интенсивностью.

При этом ряд новостных агентств Ирана со ссылкой на источники сообщает, что стороны конфликта по-прежнему далеки от заключения соглашения, поскольку между США и Ираном остается ряд существенных противоречий.

Что касается Израиля, то публично его власти подчеркивают, что находятся в курсе дипломатических инициатив США. «Мы поддерживаем постоянный контакт с нашими друзьями в США,— заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам заседания своего военно-политического кабинета вечером 6 мая.— Я разговариваю с президентом Трампом почти ежедневно… Между нами существует полная координация, и никаких неожиданностей нет. Мы разделяем общие цели, и важнейшей задачей является вывоз всего обогащенного урана из Ирана и демонтаж иранских мощностей по обогащению».

В то же время премьер добавил, что его страна «готова к любому сценарию». «Израиль сильнее, чем когда-либо. Иран и его “прокси” слабее, чем когда-либо»,— подчеркнул господин Нетаньяху.

Между тем израильские источники Israel Hayom отмечают, что власти еврейского государства всерьез обеспокоены перспективой заключения меморандума между США и Ираном, считая проект априори провальным.

Во-первых, рассуждают собеседники издания, проект сделки дает возможность иранскому режиму укрепить свои позиции внутри страны. Во-вторых, проблему создает сама готовность Тегерана идти на уступки по ядерной программе — впоследствии, когда сделка будет подписана, иранский режим будет сложно обвинить в разработке ядерного оружия, а значит, у еврейского государства не останется возможности продолжать политику давления на Иран.

Проект меморандума не решает коренных проблем конфликта с Исламской Республикой, а только откладывает их решение, убеждены в израильском руководстве.

На этом фоне администрация господина Трампа продолжает наращивать концентрацию своих сил на Ближнем Востоке. В настоящий момент численность американских военнослужащих, дислоцированных в регионе, достигает 50 тыс. человек, утверждают источники The New York Times (NYT). Они напоминают, что до начала военной операции США против Ирана «Эпическая ярость» на Ближнем Востоке находилось только 40 тыс. американских военных. Они дислоцировались на американских базах в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Иордании, Катаре, Кувейте и Бахрейне. При этом, как обращает внимание NYT, американские военные, переброшенные в регион, сейчас приведены в состояние повышенной боевой готовности. Тем более что Белый дом посылает противоречивые сигналы о дальнейших планах в Иране даже собственной команде.

Примечательно, что авторы обновленной контртеррористической стратегии США, которая была опубликована Белым домом 6 мая, признают: даже после интенсивных американо-израильских ударов Иран продолжает оставаться для США «наибольшей угрозой, исходящей с Ближнего Востока».

Элементы этой угрозы, как говорится в документе,— это ядерный и ракетный потенциал Исламской Республики, а также «миллиарды долларов», которые Тегеран направляет лояльным группировкам.

В стратегии подчеркивается, что решительные действия со стороны властей США, в том числе в военной сфере, «будут продолжаться до тех пор, пока режим в Тегеране перестанет представлять угрозу для Соединенных Штатов». Это заставляет сомневаться в том, что конфликт между США и Ираном может быть завершен даже в случае подписания мирного меморандума.

Нил Кербелов