Трамп надеется получить ответ от Ирана на мирное предложение в ближайшие часы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает получить ответ от Ирана на предложение о заключении мира уже в ближайшее часы. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в Белом доме.

Если прогресса в переговорах с Ираном так и не состоится, господин Трамп пообещал восстановить операцию «Проект свобода», нацеленную на освобождение застрявших в Персидском заливе торговых судов. «Это будет уже "Проект свобода плюс"»,— сказал господин Трамп.

Два дня назад Axios со ссылкой на источники сообщало, что в Белом доме надеются на скорое подписание с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании. Этот документ должен положить конец военным действиям и стать основой для «более детальных ядерных переговоров». Издание писало, что США дали Ирану на подписание меморандума двое суток. В ином случае в Белом доме будут готовы возобновить обстрелы иранской территории.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран ждет сделка быстрого приготовления».