Трамп: Иран согласился на отказ от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших» переговорах с иранской стороной. По его словам, Иран откажется от ядерного оружия.

«За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры, и весьма вероятно, что мы заключим сделку... Иран не может обладать ядерным оружием. Они на это согласились»,— сказал господин Трамп журналистам в Овальном кабинете. Он отметил, что крайний срок по сделке не установлен.

Сегодня Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума для завершения конфликта. Этот документ станет основой для дальнейшего мирного урегулирования. Американская сторона ждет ответ от Ирана по предложению 48 часов, утверждают источники издания. Телеканал «Аль Арабия» отмечал, что Вашингтон и Тегеран согласовали большинство пунктов сделки. Представитель МИД республики Эсмаил Багаи заявил, что Иран все еще рассматривает предложения США и позднее передаст ответ пакистанской стороне.