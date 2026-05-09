В Ярославской области объявили отбой беспилотной опасности и открыли аэропорт

В Ярославской области утром 9 мая объявили отбой беспилотной опасности. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в канале в «Максе» в 5:02.

Беспилотная опасность была объявлена в регионе в 1:30 8 мая. Следом силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских БПЛА. Однако произошло попадание в промышленный объект, который загорелся.

Также в регионе возобновил работу аэропорт, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко 9 мая в 5:17. Воздушная гавань была закрыта для самолетов с 2 часов 7 мая. За прошедшее время были отменены рейсы в Санкт-Петербург, а также не смог улететь из Ярославля омский ХК «Авангард».

Также режим беспилотной опасности отменен в соседней Костромской области. Там он действовал с 4 часов 7 мая.

