FT: власти США не будут регулировать цены на билеты на матчи ЧМ по футболу

Белый дом не намерен вмешиваться в вопрос о ценах на билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года (он пройдет в США, Канаде и Мексике). Об этом в интервью Financial Times заявил Эндрю Джулиани, чиновник, отвечающий в администрации за проведение футбольного первенства.

Стадион MetLife в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) — одна из арен, где пройдут матчи ЧМ по футболу 2026 года

Фото: Angelina Katsanis / Reuters Стадион MetLife в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) — одна из арен, где пройдут матчи ЧМ по футболу 2026 года

«Мы не очень-то верим в контроль над ценами»,— цитирует газета господина Джулиани. По словам чиновника, в администрации считают FIFA «частной организацией» и не могут диктовать ей цены. Подорожание билетов чиновник объяснил «динамическим ценообразованием» и интересом к чемпионату мира в обществе.

По словам господина Джулиани, те, для кого билеты на матчи слишком дороги, могут воспользоваться альтернативными вариантами, в том числе посетить платные или бесплатные просмотры матчей в прямом эфире, которые организуются в городах проведения.

Высокие цены билетов на матчи чемпионата мира 2026 года вызвали критику в США и других странах. Тему затронул даже президент Дональд Трамп, заявивший, что не станет платить $1 тыс. за билет на матч с участием сборной США. «Я бы с удовольствием на нем побывал, но хочу быть с вами честным: я бы не стал платить за это тысячу долларов»,— заявил президент.

Как сообщалось ранее, цены на матчи ЧМ сильно разнятся. К примеру, цены на матч сборных Англии и Хорватии начинаются с $265. Минимальная цена на билет на финальный матч — $4195. А в апреле в продаже на официальной платформе FIFA для перепродажи билетов появился лот из четырех единиц общей стоимостью в $9,2 млн.

