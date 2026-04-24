Миллионы через одно место

Цены билетов на финал чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в США, Канаде и Мексике, вышли на космический уровень. На официальной платформе Международной федерации футбола (FIFA), созданной для желающих перепродать свои билеты, в четверг, 23 апреля, появился лот, состоящий из четырех единиц. Его общая стоимость $9,2 млн, или $2,3 млн за место. Это не VIP-билеты, а обычные места, расположенные за воротами.

MetLife Stadium в Нью-Джерси

Билетная программа FIFA на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, вновь оказалась в центре скандального внимания. На официальном портале, созданном FIFA для перепродажи билетов, некто выставил четыре билета на финал первенства, который примет MetLife Stadium в Нью-Джерси, по цене $9,2 млн, то есть за одно место заявитель намерен получить $2,3 млн. Речь идет не о супербилетах, дающих помимо права посмотреть игру еще какие-то бонусы. Это обычные билеты на места за воротами. Согласно правилам FIFA, в случае перепродажи взимается комиссия 15% как с продавца, так и с покупателя.

То есть если вдруг кто-то действительно купит эти билеты, то FIFA получит по $690 тыс. за каждый.

Трудно представить себе, что кто-то действительно заплатит такие деньги, даже не зная, кто, собственно, будет играть в финале. Тем более что на портале FIFA есть куда более привлекательные предложения. Есть билет на ту же трибуну «всего» за $207 тыс. Есть за $138 тыс. Наконец, и это больше похоже на реальные цифры, есть билеты за $23 тыс. Как бы то ни было, а цены билетов на матчи нынешнего чемпионата мира неприлично высокие, в несколько раз больше, чем на любом предыдущем.

В марте структуры Euroconsumers и Football Supporters Europe обвинили FIFA в злоупотреблении доминирующим положением и подали жалобу в Еврокомиссию. Они подсчитали, что, даже если покупать билеты по официальным ценам, просмотр семи игр одной команды (для этого ей надо попасть в финал) обойдется не менее чем в $7 тыс. Это при том, что купить самые дешевые — а FIFA утверждает, что есть билеты и по $60,— практически нереально. Для сравнения: на чемпионате мира-2022 в Катаре расходы болельщика на билеты (вне зависимости от того, игры какой сборной он посещал) на путь от первого матча до финала были намного меньше. Например, на финал билет можно было купить всего за $600 (в 2026-м официальные цены на финал начинаются от $10 тыс.). А цены на встречи групповой стадии начинались от $80. За путь от первого матча до финала можно было заплатить от $2 тыс. (при условии покупки самых доступных билетов) до $5,2 тыс.

Основная причина появления сверхдорогих лотов в том, что FIFA впервые не ограничивает цену перепродажи билетов. На предыдущих первенствах выставить на официальном портале их можно было только по номиналу. Однако руководство мирового футбола воспользовалось тем, что в США и Канаде перепродажа билетов почти никак не регулируется. К слову, в Мексике иная ситуация, а потому на игры, которые пройдут на мексиканской территории, правило соответствия цены перепродажи номиналу как раз действует. В любом случае история с билетами за $2,3 млн репутацию FIFA не улучшает. Неудивительно, что в организации никак не прокомментировали случившееся.

Если кто-то действительно купит выставленные билеты, они станут самыми дорогими в истории спорта из числа тех, которые не предусматривают какого-то VIP-обслуживания.

Формально самым дорогим билетом на спортивное состязание является тот, который в январе 2023 года приобрел саудовский предприниматель Мушреф Аль-Гамди. Он заплатил $2,6 млн за VIP-билет на товарищеский матч между «Ан-Насром» и ПСЖ (за первый выступает Криштиану Роналду, за второй тогда еще играл Лионель Месси). Но тогда вся игра была обставлена как благотворительный аукцион, и саудовские бизнесмены откликнулись на призыв руководителя главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха внести свою лепту в дело помощи нуждающимся.

Без учета привходящих — вроде благотворительности — обстоятельств самым дорогим проданным билетом остается тот, что был куплен на решающий матч первенства Главной лиги бейсбола (MLB) в 2016 году. Житель Чикаго, фанат команды «Чикаго Кабс» (в финале она обыграла «Кливленд Индианс»), посчитавший, что такой шанс упускать нельзя, учитывая, что «Кабс» уже 108 лет чемпионат не выигрывали, отдал за билет $1,17 млн. На втором месте решающий матч финала play-off 2017 года Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стейт Уорриорс» — один из билетов на него был продан за $194 тыс. Замыкает тройку снова финал НБА: билет на игру «Лос-Анджелес Лейкерс»—«Бостон Селтикс» ушел за $167 тыс. На четвертом месте боксерский матч Флойд Мейуэзер—Конор Макгрегор, также состоявшийся в 2017-м. Место у ринга тогда стоило $157 тыс. Футбол замыкает пятерку. За право посмотреть финал чемпионата мира 2014 года Германия—Аргентина платили до $39 тыс. Правда, это была не официальная цена, а стоимость на сером рынке.

Александр Петров