В области билетов впереди планеты всей

В Еврокомиссию поступили жалобы сразу от двух структур, защищающих права потребителей, недовольных ценовой политикой Международной федерации футбола (FIFA). Структуры Euroconsumers и Football Supporters Europe обвинили головную футбольную структуру мира в том, что она злоупотребляет своим доминирующим положением и искусственно создает ажиотажный спрос на билеты на чемпионат мира, который состоится летом в США, Канаде и Мексике. В результате для болельщиков посещение игр мирового первенства в Северной Америке может оказаться в несколько раз дороже, чем на аналогичном турнире, прошедшем в 2022 году в Катаре.

Организации Euroconsumers и Football Supporters Europe (первая специализируется на защите прав потребителей в целом, вторая отстаивает интересы футбольных болельщиков) подали жалобу в Еврокомиссию на действия FIFA.

Как сообщает издание Politico, заявители обвиняют головную футбольную структуру мира в нарушении «Договора о функционировании Европейского союза».

В частности, статьи 102, которая запрещает использование доминирующего положения на рынке. Таковое выразилось в том, что FIFA установила рекордно высокие цены на билеты на матчи чемпионата мира 2026 года (пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике).

«У FIFA абсолютная монополия в том, что касается продажи билетов на чемпионат мира,— рассказала Politico пресс-секретарь Euroconsumers Роман Арманго.— FIFA использует свое положение, чтобы назначать цены, которые не могли бы существовать в условиях конкурентного рынка. FIFA скрывает информацию от покупателей и манипулирует ими, подталкивая к необдуманным решениям».

В жалобе заявителей особое внимание уделяется так называемому динамическому ценообразованию (цена на билеты определяется в зависимости от спроса на них и рейтинга участников встречи), к которому FIFA ранее не прибегала.

Формально, как утверждает FIFA, существуют билеты на матчи первенства мира за $60. По мнению заявителей, таковых настолько мало, что их можно не принимать в расчет.

К тому же существующая система распределения билетов непрозрачна настолько, что, по словам госпожи Арманго, «когда вы покупаете билеты, вы не знаете, что собственно приобретаете». Речь идет о том, что право на приобретение билетов нужно выиграть в ходе своего рода лотереи. При этом FIFA использует принцип динамического ценообразования. В результате итоговые расходы болельщика, желающего посетить игры мирового первенства, могут оказаться сильно выше запланированных.

«Стоимость посещения матчей чемпионата мира уже вышла за пределы возможностей рядовых болельщиков»,— считает госпожа Арманго. В качестве иллюстрации алчности FIFA она напомнила о том, что, согласно нынешней ценовой сетке структуры, за возможность посмотреть финал мирового первенства на стадионе придется заплатить более $4 тыс.

Жалоба заявителей основана не просто на недовольстве высокими ценами на билеты, но и на судебном вердикте. Заявители ссылаются на решение Европейского суда по «делу Суперлиги» (о создании Суперлиги, образованной 12 европейскими топ-клубами, было объявлено весной 2021 года, однако под угрозой жестких санкций со стороны UEFA большинство участников покинули проект в течение двух дней) от декабря 2023 года, в котором говорится, что FIFA и UEFA могут подпадать под действие антимонопольного законодательства ЕС, когда они организуют и продвигают соревнования как экономическую деятельность.

В заявлении утверждается, что эта аргументация применима и в данном случае, поскольку FIFA является единственным продавцом билетов на чемпионат мира и злоупотребляет доминирующим положением.

Ценовая политика билетной программы чемпионата мира, обнародованная еще в конце прошлого года, была названа Football Supporters Europe «грабительской».

Неудивительно, учитывая, что минимальная стоимость посещения всех матчей, скажем, английской сборной (при условии, что она доберется до финала), по подсчетам BBC, составит $7 тыс. Максимальная, складывающаяся при условии приобретения билетов на более престижные места (за исключением VIP), уже $17 тыс.

При этом на чемпионате мира, прошедшем в 2022 году в Катаре, расходы болельщика на билеты (вне зависимости от того, на игры какой сборной он ходил) на путь от первого матча до финала были в разы меньше. Например, на финал билет можно было купить всего за $600. А цены на встречи групповой стадии начинались от $80. За путь от первого матча до финала можно было заплатить от $2 тыс. при условии покупки самых доступных билетов до $5,2 тыс. за приобретение билетов более высокой категории.

Александр Петров