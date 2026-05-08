Рубио: процесс урегулирования конфликта на Украине застопорился

США считают, что процесс урегулирования российско-украинского конфликта застопорился, заявил госсекретарь Марко Рубио. Он добавил, что американская сторона не хочет впустую тратить время и энергию на усилия, которые не приводят к прогрессу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: STEFANO RELLANDINI / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: STEFANO RELLANDINI / Pool / Reuters

«И хотя мы готовы быть посредниками, чтобы привести конфликт к мирному дипломатическому урегулированию, к сожалению, сейчас усилия застопорились. Но мы всегда готовы, если обстоятельства изменятся»,— сказал господин Рубио журналистам (цитата по Reuters).

В 2026 году Россия и Украина при посредничестве США провели три раунда переговоров. Четвертая встреча была отложена после начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.

В начале месяца Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая. Украина ввела режим тишины в ночь на 6 мая. Обе стороны заявляли о нарушениях условий прекращения огня.