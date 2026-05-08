Минобороны России заявило о «зеркальном ответе» на атаки ВСУ во время перемирия

С полуночи 8 мая по московскому времени все подразделения российских войск в зоне СВО полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях. Об этом заявили в Минобороны РФ. Там подчеркнули, что выполняется приказ в соответствии с объявленным президентом Владимиром Путиным перемирием ко Дню Победы.

При этом российское ведомство обвинило ВСУ в продолжении атак по позициям российских войск и по гражданским объектам в приграничных районах. Согласно заявлению, с начала одностороннего перемирия ВСУ 153 раза обстреляли позиции ВС РФ из орудий, РСЗО и танков. «Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА», — добавили в министерстве.

«В этих условиях Вооруженные силы РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия, — заявили в ведомстве. — Наносили ответные удары по огневым позициям... Поражали пункты управления и места запуска БПЛА».

Минобороны России ранее сообщило, что перемирие будет длиться 8 и 9 мая. Ведомство предупредило, что в случае атак со стороны ВСУ во время Парада на Красной площади российская сторона «нанесет ответный, массированный ракетный удар по центру Киева». Президент Украины Владимир Зеленский объявлял режим тишины на фронте с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Россия призвала жителей Киева и дипломатов эвакуироваться из украинской столицы на случай возможного удара по городу.