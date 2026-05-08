С пермской компании взыскивают 8 млн руб. за вред «Южным прудам» в Новороссийске

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит 13 мая иск Южного межрегионального управления Росприроднадзора к подрядчику реконструкции ООПТ «Южные пруды» в Новороссийске ООО «Кама-РД». Ведомство намерено взыскать с компании ущерб окружающей среде в размере более 8 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Кама-РД» зарегистрировано в 2015 году в Перми. Учредителем является Юлия Анисимова. Компания работает в сфере сбора и обработки сточных вод. В 2025 году выручка ООО «Кама-РД» составила 36,2 млн руб., что на 23% ниже уровня 2024 года. При этом чистая прибыль выросла на 21% и достигла 2,7 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Новороссийск», основанием для обращения в суд послужили материалы проверки ведомства, выявившей факт порчи земель на территории «Южных прудов». Установлено, что подрядная организация при удалении илистых отложений оставила образовавшиеся отходы на открытом грунте, перекрыв плодородный слой почвы. Общая площадь загрязненного участка составила порядка 5,5 тыс. кв. м.

Ранее Росприроднадзор направил обществу «Кама-РД» требование о добровольном возмещении причиненного вреда. Поскольку в установленный срок компания не предприняла мер к погашению ущерба, контролирующий орган инициировал судебное взыскание.

Муниципальный контракт на расчистку прудов был заключен с ООО «Кама-РД» в декабре 2024 года. Его стоимость составила 35,4 млн руб. Подрядчик должен был завершить работы до 30 сентября 2025 года. Однако 31 июля в ходе осмотра ООПТ были выявлены нарушения проектной документации, какие именно, не уточняется. После чего администрация инициировала проведение независимой экспертизы для объективной оценки качества и объема выполненных работ. Реконструкция «Южных прудов» была приостановлена.

По данным городского управления ЖКХ, ил с территории парка в настоящее время не вывезен. Его планируется убрать из рекреационной зоны в рамках дополнительного контракта.

«Южные пруды» в Новороссийске — это особо охраняемая природная территория (ООПТ) местного значения, природная рекреационная зона. Она расположена в Южном районе города, в районе улицы Героев-десантников. На территории «Южных прудов» обитают краснокнижные виды животных и растений — европейская болотная черепаха и водяной орех чилим.

