В УЖКХ Новороссийска рассказали о ходе реконструкции «Южных прудов»

В управлении жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что проект реконструкции парка «Южные пруды» находится на согласовании ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза». Реализация проекта запланирована на 2026-2027 годы, согласно информации УЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск Фото: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск

По данным управления, в начале декабря 2024 года администрация города заключила муниципальный контракт на очистку пруда от камыша и ила с ООО «КАМА-РД». Подрядчик выполнил работы с рядом отклонений от проекта, в результате чего юридический отдел МКУ «УЖКХ» направил иск к компании в арбитражный суд.

Ил с территории парка, согласно ответу управления ЖКХ, в настоящее время не вывезен. Его планируется убрать из рекреационной зоны в рамках дополнительного контракта.

«После прохождения государственной экспертизы в текущем году будет заключен контракт на выполнение работ по реконструкции со сроком реализации 2026-2027 год»,— заявили в управлении жилищно-коммунального хозяйства Новороссийска.

София Моисеенко