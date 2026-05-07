Полиция задержала жителя Луги за кражу строительных бытовок на 735 тыс. рублей

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области задержали 33-летнего ранее судимого жителя Луги, подозреваемого в хищении строительных бытовок. Ущерб коммерческой организации составил 735 тыс. рублей. Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику, подозреваемый помещен под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данному факту было возбуждено уголовное дело

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ По данному факту было возбуждено уголовное дело

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 30 января 2025 года на строительном объекте на Медведском шоссе в Луге. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Задержание проведено 5 мая.

Подозреваемый арестован на основании ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение, следственные действия продолжаются. Ведется проверка на причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.

Кирилл Конторщиков