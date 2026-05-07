На намыве Васильевского острова создадут пляжную зону

На намыве Васильевского острова планируется обустроить пляжную зону. Об этом в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин. В настоящее время разрабатывается техническое задание для проектирования.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Да, создадим, но уверен, что создавать будем вместе. Сейчас, конечно, задача — сформировать полноценную комфортную среду и понимать, где будут прогулочные зоны, где будут просто зеленые зоны, где места отдыха. Сейчас разрабатываем техническое задание»,— рассказал господин Разумишкин.

Сроки начала проектирования и объем финансирования пока не уточняются.

Кирилл Конторщиков

