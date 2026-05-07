На Балтийский вокзал Петербурга прибыла реплика бронепоезда времен войны

В преддверии 81-й годовщины Победы Октябрьская железная дорога совместно с Музеем железных дорог России представила историко-патриотическую реконструкцию. Ключевым событием стала презентация на Балтийском вокзале реплики бронепоезда БП-43 образца 1943 года, изготовленной по мотивам бронепоезда «Козьма Минин». Также прибыл ретропоезд с вооружением и техникой военных лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реплика бронепоезда выполнена на основе паровоза серии Эр 796-43

Фото: Пресс-служба Октябрьской ЖД Реплика бронепоезда выполнена на основе паровоза серии Эр 796-43

Фото: Пресс-служба Октябрьской ЖД

Почетными гостями мероприятия стали начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, председатель постоянной комиссии по транспорту ЗакСа Алексей Цивилев и депутат Наталия Астахова.

Реплика бронепоезда выполнена на основе паровоза серии Эр 796-43. В состав ретропоезда также вошли паровоз серии Эр 796-46 и платформы с военной техникой.

Кирилл Конторщиков