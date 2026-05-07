22 кота погибли в калининградском котокафе из-за прорыва трубы

В котокафе «МяуМяу» в Калининграде в ночь на 7 мая произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате затопления кипятком погибли 22 животных. Пятеро выживших кошек госпитализированы, двое из них — в тяжелом состоянии. Причины аварии и степень ответственности устанавливаются.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Пятеро выживших кошек госпитализированы

«Произошла трагедия, ночью прорвало трубу и затопило кипятком котокафе. 22 котика точно погибли»,— сообщили представители заведения в своем Telegram-канале.

Ожидается, что после выяснения причин прорыва будет дана правовая оценка действиям коммунальных служб и руководства заведения.

Кирилл Конторщиков