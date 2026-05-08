Блокнот гурмана

Майские праздники в разгаре. Шеф-повара готовятся к приезду первых туристов, стремясь удивить их новыми интересными блюдами, а рестораны активнее запускают завтраки: летом по утрам всегда больше гостей.

Утро в стиле dolce far niente

«Сладкое безделье» — именно в такой стилистике проходят итальянские завтраки, которые принимает у себя по субботам и воскресеньям ресторан Percorso в отеле Four Seasons Lion Palace St. Petersburg. Главный шеф-повар отеля Лука Де Астис и бренд-шеф Percorso Давиде Джакомелли черпали вдохновение в уютных бистро Милана и семейных тратториях Ломбардии, где завтрак превращается в неторопливый ритуал.

В меню — классика и авторские версии популярных блюд. В числе потенциальных бестселлеров яйца Бенедикт с прошутто ди Крудо и голландским соусом с трюфелем, скрэмбл на хрустящей пиццете с гуанчале и пекорино, сытная картофельная фриттата с копченым лососем и осетровой икрой. Приятное с полезным сочетают в себе асаи-боул с бананом, гранатом и киви; гранола с греческим йогуртом и ягодами; овсянка на кокосовом молоке с экзотическими фруктами. Ценителям выпечки адресованы итальянский пончик с клубникой, римская булочка с тирамису, круассаны и дэниши.

Аристократический штрих — устрицы Жилардо и Розовая Джоли, белужья и осетровая икра, а также ассорти мясных деликатесов и сыров. И, конечно, игристое — от французского кремана до шампанского.

Три настроения Par Michele Gastronomie

В ресторане «Пар Мишель Гастрономи» («Гастрономия от Мишель») концепция строится вокруг нюансов — текстур, температур и точных акцентов. Карима Уразбаева собрала сезонное меню, в котором три блюда с разным настроением складываются в цельную композицию.

Рататуй у Каримы намеренно лишен лука, ведь многие гости чувствительны к этому ингредиенту. При этом вкус не теряет глубины: в основе блюда — насыщенный томатный соус с оливковым маслом и тимьяном. Главными героями авторского рататуя становятся баклажаны и кабачки. При этом баклажаны обрабатываются отдельно — с небольшим технологическим секретом, который позволяет им остаться нежными, почти кремовыми внутри и приобрести тонкую хрустящую корочку снаружи. Яркие акценты — кнели из козьего сыра шевр, свежий базилик, оливки таджаске, кедровые орехи и неожиданная, но очень гастрономичная нота: кубики мармелада из сидра.

Карпаччо из сезонных томатов с анчоусами не требует усложнений. Свежие узбекские томаты, оливковое масло, мальдонская соль и кантабрийские анчоусы — ничего лишнего, только яркий свежий вкус.

На десерт угощают шоколадным муссом. За основу взят традиционный рецепт в нетривиальном прочтении: сахар в нем заменили на тримолин и существенно уменьшили количество, молочный шоколад исключили полностью, а долю сливок — увеличили.

Au Delà

В бистро-кондитерской Au Delà, известной своими завтраками, выпечкой и авторскими десертами от идейного вдохновителя проекта и шеф-кондитера Елены Шангиной, теперь готовят обеды и ужины.

В заведении расширили все разделы меню, добавив в каждый по несколько позиций. Начать трапезу можно с тартара из говядины, паштета из куриной печени с фундуком и компоте из вишни и сета антипасти к вину — селекции сыров, оливок и мясных специалитетов на двоих.

В раздел салатов добавили легкий весенний салат с индейкой и авокадо, а также французскую классику — нисуаз с тунцом. Горячее разнообразили парижским шницелем с каперсами, пеппер-стейком с ромейном и нежными томлеными щечками с картофельным пюре. Любителям итальянской кухни подадут пасту кампанелле с кроликом.

Каникулы в «Европе»

Семнадцатого мая «Гранд Отель Европа» устраивает веселый семейный бранч «Ура, каникулы!» в отреставрированном ресторане «Европа».

В этот воскресный день гостей ждет гастрономический праздник с меню из 80 блюд. Изюминкой праздника станет специальная шашлычная станция, которую возглавит шеф-повар Денис Соболев: там будут готовить шашлычки из говяжьей вырезки с можжевеловой ягодой, креветок в маринаде юдзу, гребешков с чатни из манго, лосося в кленовом сиропе, а также из черной трески.

Центральное место по традиции займет бар с морепродуктами на сверкающем льду: премиальные устрицы Маори, лангустины, красная икра, а также авторские суши и сашими. На карвинг-станции — сочная говядина Веллингтон с золотистой корочкой, ароматное каре ягненка в пряных травах и нежный осьминог с соусом Шампань.

Сладким акцентом выступит специальный десерт-сюрприз от шеф-кондитера Дмитрия Шибкова «Летний цветок» — тонкая фантазия, навеянная образами летнего сада.

Легкие солнечные композиции дуэта «Денисовы» и мультиинструменталиста Сергея Веланда перенесут гостей к берегам лазурного моря: «Дорога к морю», «Звездное лето», «Ялта, август», «Каникулы любви».

KIRA: первый день рождения

Десятого мая ресторану KIRA исполняется год. Команда отметит день рождения в формате большого городского праздника — с музыкой, семейными развлечениями и, конечно, средиземноморской гастрономией.

Творческая программа для детей начнется днем. Вместе с Музеем искусства Санкт-Петербурга юные гости создадут альбом с историей района Пески, а потом присоединятся к мастер-классу по росписи керамических тарелок вместе со студентами Академии имени Штиглица.

Гастрономическая программа развернется в стиле круиза с тремя символическими остановками — в Греции, Италии и Франции.

К вечеру будет подан первый праздничный десерт, а кульминацией праздника станет выступление группы Newzette. В завершение вечера будет подан праздничный торт и состоится розыгрыш призов.

Бар MRZV: разговоры, вкусы и память места

MRZV (они же «Мерзавчики») — новый бар на Петроградской стороне, вдохновленный европейской культурой 1920–1950-х годов. Название родилось из народного названия самой маленькой бутылки водки, объем которой варьировался от 60 до 125 мл.

Вдохновение основатели проекта черпали в европейской культуре первой половины ХХ века — периоде, когда бар был частью интеллектуальной и художественной жизни города. Париж, Лондон, Венеция не как география, а как культурный код: салоны, джаз, разговоры, в которых рождались идеи. Команда изучает старые книги, восстанавливает рецептуры коктейлей, которые зачастую существовали только в описаниях вкуса, и переводит их на современный язык.

Кухня выстроена по схожему принципу. За нее отвечает Евгений Волошин, меню которого опирается на европейские традиции, но объединяет разные гастрономические акценты, от паназиатских до французских.

Интерьеры получились атмосферными: старинные подсвечники, картины в ажурных рамах, предметы с историей. Два зала работают как два разных сценария. Основной — более открытый, с крупной барной стойкой в центре, вокруг которой выстраивается динамика вечера. Второй — камерный, схожий по обстановке с гостиной.

Дважды в месяц здесь проводятся джазовые вечера, а раз в месяц — гостевые смены барменов из других проектов и городов.

Светлана Куликова