«Победный май», «Летят журавли», Джон Гарик и Рассел Кроу

В пятницу, субботу, воскресенье и понедельник в Краснодаре запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерты, спектакли и мероприятия на любой вкус — от концертов современных исполнителей до праздничных мероприятий по случаю Дня Победы. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

8 мая в 19:00 на концертной площадке «Порт 219» выступят 5opka x MellSher. Пострадав в результате несчастного случая на стриме, провинциальный стример 5opka объединяется с артистом под псевдонимом MellSher, чтобы отправиться в тур «1+1» по городам России и рассказать всем свою невыдуманную историю, о которой невозможно молчать.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (12+).

Также 8 мая в 21:30 в Sgt. Peppers Bar пройдет Lana Del Rey Tribute — по словам организаторов, единственный трибьют в России, который передает максимально похожее звучание и атмосферу живых выступлений иконы стиля.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

9 мая в 20:00 в Sgt. Peppers Bar пройдет концерт «Легенды русского рока». Группа «Раз Два» подготовила взрывную программу: каверы на бессмертные песни групп «Агата Кристи», «Алиса», «Кино», «Сектор Газа», «Сплин», «Мумий Тролль» и других легенд русского рока.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

10 мая в 19:00 в Кроп Арена выступит Джон Гарик. В программе презентация альбома «Престиж», новые треки и старые хиты.

Стоимость билетов — от 2030 руб. (16+)

10 мая в 21:00 в Порт 219 пройдет вечеринка «Где мой 2008» от команды Discothque, которая запустила тренд на нулевые в России.

Стоимость билетов — 1500 руб. (18+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

8 мая в 17:00 в Новом театре кукол покажут спектакль «Золотая Антилопа». Это история, повествующая о вечных ценностях – искренней дружбе и верности, преданности и смелости, о победе добра над злом увлечет с первых минут и заставит сопереживать каждому герою.

Стоимость билетов — 500 руб. (6+)

Также 8 мая в 18:30 в Театре драмы покажут спектакль «Собачье сердце». Во времена масштабных медицинских опытов во благо человечества, на второй, а то и третий план неожиданно уходит самое ценное в нашем мире — сама человечность. История Профессора Преображенского — история большой надежды и глобального разочарования. Идущий против природы, он так и не сумел создать идеального члена общества.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

9 мая в 16:00 в Театре «Тмин» покажут постановку «Ребята нашего двора». Это поэтический спектакль по стихам Эдуарда Асадова о дружбе, любви, творчестве, поддержке, волнении в предвкушении новых неизведанных чувств, точной уверенности в счастье и, самое главное — о смелости говорить об этом по-взрослому.

Стоимость билетов — 150 руб. (12+)

9 мая в 17:00 в Музыкальном театре пройдет праздничный концерт, посвященный празднованию Дня Победа «Победный май». Театр традиционно приглашает зрителей на празднование очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

9 мая в 17:00 в Театре драмы покажут спектакль «Летят журавли» по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Это пронзительная история о любви, войне, предательстве и прощении, о том, как важно оставаться человеком в нечеловеческих условиях, и как патриотизм становится мерилом истинных ценностей.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

10 мая в 17:00 в Театре драмы покажут спектакль «Маскарад». Успешный в карточных играх и привыкший к столичным раутам Евгений Арбенин пресытился порочной жизнью высшего общества. При этом он уже далеко не молод.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

11 мая в 17:00 в Музыкальном театре зрители смогут увидеть оперетту «О, Баядера». Либретто Й. Браммера и А. Грюнвальда, перевод Р. Тихомирова и С. Фогельсона, в редакции А. Мацко.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

В городских кинозалах продолжается показ спортивной драмы «Бой со зверем». Дэниэл Макферсон и Рассел Кроу — в картине про решающую схватку за чемпионство MMA. Это история о том, как бывший чемпион MMA Пэттон Джеймс вынужден вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за брата Мэлона. Воссоединившись с тренером Сэмми, который когда-то сделал его легендой, он решается на последний бой — жестокую схватку с действующим чемпионом Ксавьером Грау, готовым на глазах у всего мира уничтожить Стоуна.

Стоимость билетов — от 720 рублей (18+)

Для юных краснодарцев в кинотеатрах показывают мультфильм «Возвращение кота», продюсером которого является Хаяо Миядзаки,. По сюжету, школьница Хару спасает загадочного котика из-под колес автомобиля и вскоре узнает, что он принц Кошачьего королевства. Кошачий король в благодарность повелевает сделать девочку невестой его сына. Попав в волшебный мир говорящих котов и роскошных дворцов, Хару рискует навсегда потерять себя, постепенно превращаясь в кошку, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 470 рублей (6+)

Также в городских кинозалах продолжается показ фильма «Ангелы Ладоги». В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным.

Стоимость билетов — от 610 руб. (12+)

Вверх

Куда сходить еще

8 мая с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI — начала XX веков». Выставка начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р.К. Войцика.

Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)

9 мая в 22:00 в Ringo Bar пройдет «Ночной стендап». Зрителям обещают насыщенную позднюю юмористическую программу.

Стоимость билетов — 400 руб. (18+)

11 мая в 18:00 в Филармонии им. Пономаренко пройдет Гала-концерт коллективов и солистов филармонии, посвященный Дню Победы «Победный май».

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Вверх