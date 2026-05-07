Военные песни и фильмы, опера «Князь Игорь» и лекция об алчности

В праздничные выходные ростовчане и гости донской столицы смогут посетить различные концерты, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также послушать лекцию об алчности. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

В пятницу, 8 мая в 18:00 клубе «Эссе» пройдет блюзовый вечер с Вадимом Иващенко. На сцене сыграет The Boneshakers — московский коллектив, выступающий в жанрах ритм-энд-блюз и рок-н-ролл. В репертуаре группы как классика блюза и соула, так и яркие авторские композиции. Лидер группы гитарист Вадим Иващенко демонстрирует в своих соло знание наследия самых разных блюзовых столпов электрогитары. Специальный гость — Дмитрий Курбатов, посвятивший игре на губной гармонике 25 лет.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (6+)

10 мая в 16:30 в «Особняке 1898» состоится органное шоу «Призрак оперы». В программе вечера органные шедевры Баха и Вивальди; лирические произведения эпохи романтизма; арии и фрагменты оперной классики в исполнении солистки Ростовского музыкального театра; знаменитый дуэт из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы».

Стоимость билетов — от 2300 руб. (6+)

В воскресенье, 10 мая в 18:00 в ДК «Ростсельмаш» ансамбль песни и пляски донских казаков им. А.Квасова представит программу «На страже России». Прозвучат песни военных лет: «Катюша», «Черноглазая казачка», «Казаки в Берлине», «Когда мы были на войне», «Ехал я из Берлина», «Смуглянка», «Прощание славянки» и другие.

Какие спектакли посетить

Театр «Человек в кубе» 8 мая в 19:00 покажет спектакль «Аккомпаниаторша». Действие разворачивается в Петербурге в 1919 году. Главная героиня Сонечка — молодая пианистка, выпускница консерватории, попадает в дом богатой оперной певицы — Марии Николаевны Травиной, чтобы стать ее аккомпаниатором. «Драматическое размышление о судьбе „маленького человека“, его внутреннем мире и разрушительной силе душевных потрясений»,— так описано представление на сайте театра.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (16+)

В музыкальном театре Ростова 10 мая в 18:00 покажут оперу «Князь Игорь». Сюжет взят из одного из древнейших произведений русской литературы — «Слово о полку Игореве». Композитор Александр Бородин работал над своей единственной оперой в течение 17 лет, но так и не успел закончить. «Князя Игоря» по его черновикам завершили Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков. «Легендарные страницы истории русского народа, бессмертная история о чести, мужестве и духовной силе воплотилось в грандиозное эпичное действо. Постановка спектакля впечатляет: масштабные декорации, максимально приближенные к одеждам той эпохи костюмы, мощные голоса вокалистов и яркая сцена „Половецкие пляски“»,— говорится в описании представления.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

Ростовский молодежный театр 10 мая в 18:00 покажет трагикомедию «Человек-невидимка» по одноименному роману Герберта Уэллса. Спектакль ставит вопрос о том, к чему приводит мечта стать невидимым — к свободе или самому глубокому одиночеству? Постановка заявлена как «глубокое исследование внутреннего состояния человека, получившего абсолютную возможность быть невидимым, но ставшего самым заметным и уязвимым».

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» 9 мая состоится показ военной драмы Элема Климова «Иди и смотри». Действие разворачивается в 1943 году в Великую Отечественную войну. Подросток Флера отправляется в лес к партизанам. Мальчик становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции и в течение двух дней превращается из жизнерадостного подростка в седого старика. Кинолента была отмечена наградами на нескольких крупных фестивалях и впоследствии укрепилась в рейтингах лучших фильмов различных изданий.

Стоимость билетов — 100 руб. (18+)

В ростовских кинотеатрах продолжается показ российской военной драмы «Семь верст до рассвета», премьера которой состоялась 30 апреля. Действие фильма разворачивается зимой 1942 года в селе Куракино. В суровых условиях оккупированной Псковской области Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина и предотвратил диверсию в советском тылу. Получив приказ провести вражеский отряд в тыл прорвавшихся красноармейцев, Кузьмин подчиняется. Всю ночь он водит немцев сквозь метель по бездорожью, но враги не подозревают, что он задумал.

Стоимость билетов — от 270 руб. (16+)

Чем еще можно заняться

11 мая в 19:00 в «Шолохов-Центре» пройдет лекция «Алчность. Ловушка изобилия» из цикла «Анатомия страсти». «Вместе с отцом Сергием мы будем говорить о природе желания обладать. О той внутренней пустоте, которую не заполнить вещами, деньгами или новыми достижениями. О том, почему изобилие без меры не насыщает, а тихо истощает и откуда берется это бесконечное „еще“»,— сказано в описании мероприятия. Предварительное бронирование мест обязательно.

Стоимость билетов – 1900 руб. (12+)

