Охотникам Томской области выплатили более 3 млн руб. за отстрел 100 волков

Власти Томской области с начала 2026 года выплатили более 3 млн руб. охотникам за отстрел волков. Как сообщил журналистам начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства региона Андрей Коломин, с целью более эффективного регулирования численности хищников требуется поднять суммарный объем выплат до 7,5 млн руб.

По его словам, необходимо «простимулировать охотников на отстрел 300-400 волков» в области, пишет «РИА Томск». Господин Коломин добавил, что с начала этого года в общей сложности выплаты получили 59 человек.

В феврале этого года власти Томской области впервые ввели вознаграждение для охотников за добытого волка в размере 30 тыс. руб. за особь. Весной прошлого года с предложением установить такое вознаграждение выступал Вадим Чиркин, исполнявший обязанности начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства. Тогда чиновник сообщил, что если в конце 2024 года в области насчитывалось 1,5 тыс. волков, то к концу марта 2025-го — уже 1,7 тыс.

По данным департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, на данный момент численность волков в регионе достигла 1890 особей.

