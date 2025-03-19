Томские власти считают необходимым произвести отстрел тысячи волков

И. о. начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Вадим Чиркин считает необходимым уничтожить в регионе более половины обитающих на его территории волков. Предложение прозвучало в ходе заседания комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию законодательной думы региона 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По данным господина Чиркина, к настоящему времени популяция волков в Томской области выросла до 1,7 тыс. Только в этом году поступило семь сообщений о нападениях хищников на домашний скот.

«По мнению Вадима Чиркина, для снижения напряженности необходимо произвести отстрел не менее тысячи волков, для чего томским охотникам надо предложить меры стимулирования. Цена вопроса — примерно 30 тыс. руб. за одного хищника»,— говорится в сообщении пресс-службы парламента Томской области по итогам заседания.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе этого года власти Республики Алтай приняли решение вдвое (до 8 тыс. руб.) увеличить размер денежного вознаграждения охотникам за уничтожение волков. В Горном Алтае популяция волков достигла 1,2 тыс. особей.

Валерий Лавский