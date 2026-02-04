Волки набили себе цену

Томская область стала очередным сибирским регионом, вынужденным увеличивать бюджетные расходы в связи с ростом численности волков. За добытого хищника назначена награда в размере 30 тыс. руб. В последние годы размер премии для охотников-волчатников поднимали в республиках Хакасия, Тыва и Алтай. Эксперты предупреждают, что уничтожение хищников не должно быть бесконтрольным, чтобы не нарушить природный баланс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За добытого волка охотники могут получить вознаграждение в нескольких сибирских регионах

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ За добытого волка охотники могут получить вознаграждение в нескольких сибирских регионах

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Власти Томской области впервые ввели вознаграждение для охотников за добытого волка. По данным департамента охотничьего и рыбного хозяйства, оно составляет 30 тыс. руб. «При составлении акта добычи заявитель предоставляет должностному лицу департамента шкуру добытого волка. Предоставленная шкура должна быть невыделанной, невысушенной, имеющей целые уши»,— говорится в его сообщении об условиях выплаты.

Как пояснили «Ъ-Сибирь» в ведомстве, причиной такого шага стало увеличение численности волков. Хищники стал чаще выходить к населенным пунктам, угрожая их жителям.

Еще весной 2025 года с предложением установить такое вознаграждение Вадим Чиркин, исполнявший обязанности начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства, выступил в законодательной думе Томской области. Тогда чиновник сообщил, что если в конце 2024 года в регионе насчитывалось 1,5 тыс. волков, то к концу марта 2025-го — уже 1,7 тыс. Власти сельских поселений стали все чаще обращаться с жалобами из-за нападений на скот. Господин Чиркин предложил отстрелить не менее тысячи особей.

В последние годы увеличение числа волков и рост ущерба сельхозпроизводителей от нападений на скот стал проблемой для ряда сибирских регионов. В 2024 году размер вознаграждения за убитого хищника в Республике Хакасия вырос с 8 тыс. до 12 тыс. руб. Кроме того, в регионе охотникам-волчатникам в качестве стимула отводится 30% разрешений на добычу марала и косули.

«Рост популяции хищника негативно сказывается не только на численности диких копытных животных, но и на развитии сельского хозяйства.

На протяжении нескольких лет численность волка в Хакасии стабильно высокая, несмотря на то, что ежегодно добывается более 160 особей волка. В 2023 году охотниками добыто 195 волков»,— сообщало тогда министерство.

В начале 2025 года с 4 тыс. до 8 тыс. руб. увеличили вознаграждение в Республике Алтай. Министр природных ресурсов и экологии региона Айлан Сумачаков на заседании регионального правительства тогда сообщал, что число волков в республике достигло 1,2 тыс. Кроме того, в районах из местного бюджета дополнительно выделяется от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

В декабре 2025 года решение об увеличении премии за волка приняло правительство Республики Тыва. С начала этого года она была увеличена с 8 тыс. до 10 тыс. руб. «По данным зимнего маршрутного учета охотничьих ресурсов, численность волка в 2025 году на территории республики составляет 992 особи, что, по мнению ученых и специалистов, остается недопустимой для площади охотничьих угодий в более 14 млн га»,— пояснили в кабмине. В 2026 году в Туве планируется добыть 445 волков (за 11 месяцев 2025-го — около 380). На это в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 млн руб.

В июне 2025 года поднять размер вознаграждения — с 17 тыс. до 20 тыс. руб. —предлагала служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.

В ходе обсуждения этого вопроса в законодательном собрании региона выяснилось, что при норме около 4 тыс. волков в регионе оказалось 6 тыс. За год в Приангарье охотники отстреливают 800-900 хищников, в 2025 году к 1 августа — был добыт 901 волк. При этом треть из 2,5 тыс. соответствующих разрешений остается невостребованной. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в службе, решение об увеличении премии не было принято из-за нехватки средств.

Проблема не носит исключительно сибирский характер. По данным «Ъ-Удмуртия»», в этой республике с 1 января 2026 года начали выплачивать по 20 тыс. руб. за добытого волка. В 2024-м власти Ленинградской области выплатили охотникам за 200 хищников 5 млн руб. В конце прошлого года советник руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов, комментируя заявление властей Финляндии об угрозе оленям этой страны со стороны российских волков, отмечал, что «популяция волка в последние годы выросла в европейской части России и в Европе в целом» (цитата по ТАСС).

Впрочем, эксперты отмечают, что увеличение добычи волка не должно нарушать природный баланс. «Неконтролируемое истребление какого-либо вида причинит непоправимый вред природе. Поэтому регулирование численности диких животных должно происходить с соблюдением всех правил и процедур, с ведением учета их численности и процентного соотношения к другим видам животных»,— привела пресс-служба госсобрания — эл курултая Республики Алтай комментарий председателя парламентского комитета по экологии и природопользованию Владислава Рябченко.

Валерий Лавский