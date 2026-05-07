Ростовский разработчик «Дурака Онлайн» отчитался о прибыли 350 млн рублей

Ростовская ИТ-компания «Р-Софт», работающая под брендом RstGames и развивающая мобильную игру «Дурак Онлайн», по итогам 2025 года получила 350,4 млн руб. чистой прибыли. Об этом свидетельствуют данные СПАРК-Интерфакс, изученные «Ъ-Ростов».

Выручка компании за год выросла на 64,6% — до 392,6 млн руб. против 238,4 млн руб. годом ранее. При этом себестоимость продаж составила 38,9 млн руб., а прибыль от продаж достигла 353,7 млн руб. Чистая рентабельность бизнеса превысила 89%.

ООО «Р-Софт» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в ноябре 2013 года. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Компания работает на упрощенной системе налогообложения и входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Генеральным директором с момента основания остается Евгений Прищепа.

Совладельцами бизнеса являются Евгений и Михаил Прищепа, которым принадлежат по 35% компании, а также Сергей Виноградов и Дмитрий Якинцев с долями по 15%. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб.

Основным продуктом компании остается мобильная карточная игра «Дурак Онлайн». В СПАРК также отражена заявка на регистрацию одноименного товарного знака. Помимо «Дурака Онлайн» RstGames выпускала и другие мобильные проекты, включая Diamond Dreams Match 3, Open the Lock, Raindrop Adventure, Balloon POP и Amazing Animals Puzzles.

Среднесписочная численность сотрудников компании в 2025 году составила 12 человек. При этом чистая прибыль «Р-Софт» превысила показатели многих более крупных региональных разработчиков. По данным СПАРК, объем уплаченных налогов и страховых взносов компании в 2025 году составил 11,5 млн руб.

Эксперты отмечают, что игровые сервисы стали одним из наиболее маржинальных сегментов регионального ИТ-рынка. По их оценке, модель мобильных игровых платформ позволяет масштабировать выручку без существенного роста штата и операционных расходов.

Роман Лаврухин