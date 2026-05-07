Геленджик стал лидером Кубани по числу зарегистрированных кемпингов

В Краснодарском крае по количеству зарегистрированных кемпингов первое место занимает Геленджик, в городе расположено 11 таких объектов. На начало апреля 2026 года в реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии было включено 48 объектов. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

Как сообщается в данных реестра, 38 кемпингов имеют до 20 мест размещения, а еще 10 — до 50 номеров. Номера первой категории предусмотрены в 17 кемпингах.

В апреле в министерстве курортов Краснодарского края рассказали, что в разгар летнего сезона 2025 года заполняемость кемпингов и глэмпингов в регионе поднималась до 88%. При этом среднегодовой показатель составил 75%.

Алина Зорина