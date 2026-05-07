В Ростове-на-Дону бизнесмена будут судить по делу о гибели ребенка в спа-комплексе

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Мужчину обвиняют в организации отдыха с грубыми нарушениями правил безопасной эксплуатации спа-комплекса. По данным следствия, нарушения 21 июня 2025 года привели к гибели 11-летней девочки, которая утонула в открытом бассейне на территории комплекса. Суд по ходатайству следователя избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи провели судебно-медицинские экспертизы, изъяли и приобщили к материалам записи с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей. Совокупность полученных доказательств позволила следствию прийти к выводу о причастности обвиняемого к преступлению, отмечается в сообщении СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Константин Соловьев