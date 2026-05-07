Северный край циклона из Белоруссии принесет в Петербург похолодание

В четверг, 7 мая, Ленинградскую область с юго-запада заденет циклон, выходящий из районов Белоруссии. Влияние атмосферного фронта также скажется на погоде Северной столицы —город накроют облака и похолодание ниже нормы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Столбики термометров в Петербурге поднимутся до +10…+12°, в Ленобласти воздух прогреется до +10…+15°

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Столбики термометров в Петербурге поднимутся до +10…+12°, в Ленобласти воздух прогреется до +10…+15°

По данным синоптика, в городе прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков. В то время как на юге 47-го региона возможны кратковременные дожди.

Столбики термометров в Петербурге поднимутся до +10…+12°, в Ленобласти воздух прогреется до +10…+15°. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 761 мм рт. ст., что соответствует климатической норме.

В пятницу, по предварительному прогнозу, также обойдется без осадков. Ночью температура опустится до +2…+4°, днем ожидается +13…+15°.

Карина Дроздецкая