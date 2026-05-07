Ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Краснодара сняты

В аэропортах Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты. Об этом сообщают пресс-службы авиагаваней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта Сочи, на прилет и вылет задерживаются более 60 рейсов. На вылет задерживается около 28 рейсов, на прилет — 34 рейса. Кроме того, экипажи пяти рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы из-за введенных этой ночью ограничений в аэропорту Сочи.

Алина Зорина