Прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам Петербурга

Прокуратура Центрального района нашла в интернете сайты, на которых предлагают нелегальные прогулки по крышам жилых домов в Петербурге. Доступ к ним открыт для всех, включая детей. Надзорное ведомство требует заблокировать порталы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга.

По закону нельзя распространять информацию о услугах, за которые грозит уголовная или административная ответственность

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что по закону нельзя распространять информацию об услугах, за которые грозит уголовная или административная ответственность. А экскурсии по крышам опасны для жизни и здоровья — это нарушает статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), отметили в надзорном ведомстве.

Прокурор Центрального района обратился в суд, чтобы информацию на этих сайтах признали запрещенной на территории России. Ход дела взят под контроль.

Карина Дроздецкая