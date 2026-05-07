Прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам Петербурга
Прокуратура Центрального района нашла в интернете сайты, на которых предлагают нелегальные прогулки по крышам жилых домов в Петербурге. Доступ к ним открыт для всех, включая детей. Надзорное ведомство требует заблокировать порталы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга.
По закону нельзя распространять информацию о услугах, за которые грозит уголовная или административная ответственность
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В сообщении говорится, что по закону нельзя распространять информацию об услугах, за которые грозит уголовная или административная ответственность. А экскурсии по крышам опасны для жизни и здоровья — это нарушает статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), отметили в надзорном ведомстве.
Прокурор Центрального района обратился в суд, чтобы информацию на этих сайтах признали запрещенной на территории России. Ход дела взят под контроль.