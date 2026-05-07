Из Ростовской области в Китай отправили более 40 тонн перьевой смеси

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в период с 27 по 30 апреля 2026 года провело досмотр трех партий пухоперьевой смеси в местах полного таможенного оформления Ростовской области. Общая масса продукции превысила 40 тонн. Груз предназначался для последующей отправки на экспорт в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность сырья подтверждены лабораторными исследованиями.

Мониторинг данных системы «Меркурий» не выявил нарушений, касающихся законности происхождения экспортируемого товара. Россельхознадзор оформил разрешение на вывоз в автоматизированной системе «Аргус».

Мария Хоперская