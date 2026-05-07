Более 60 рейсов задержано в аэропорту Сочи

На прилет и на вылет в аэропорту Сочи задержано более 60 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

На вылет задерживается около 28 рейсов. Они должны отправиться в Анталью, Тбилиси, Тель-Авив, Ереван, Москву, Ноябрьск, Екатеринбург, Уфу, Казань, Ташкент, Нижнекамск, Сургут, Стамбул, Челябинск, Самару и Санкт-Петербург.

На прилет задерживается 34 рейса. Самолеты должны прибыть из Оренбурга, Астрахани, Перми, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Москвы, Ташкента, Тбилиси, Антальи, Сургута, Еревана, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Уфы, Нижнекамска и Стамбула.

«Ъ-Кубань» писал, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Краснодара и Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным оперативного штаба Краснодарского края, этой ночью в Сочи и Геленджике была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Также сирену включали в Новороссийске.

По информации Министерства обороны РФ, над территорией Краснодарского края и другими регионами России уничтожили 347 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 21:00 6 мая до 07:00 7 мая.

Алина Зорина