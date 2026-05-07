Беспилотная опасность объявлена в трех регионах СКФО

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел режим беспилотной опасности в 00:30 7 мая 2026 года на всей территории региона. Режим уже действует семь часов, жители получают push-уведомления с призывом следить за официальными источниками. Владимир Владимиров предупредил о риске атаки беспилотников и указал звонить в экстренные службы по номеру 112 при угрозах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В тот же день в 02:07 власти Северной Осетии-Алании и Кабардино-Балкарии объявили аналогичный режим, что усилило напряжение в Северо-Кавказском федеральном округе. Глава КБР Казбек Коков детально разъяснил правила поведения: не подходить к обнаруженным БПЛА, не трогать их руками, не пытаться повредить или сдвинуть обломки. Он запретил использовать мобильные телефоны поблизости от дронов и снимать их на видео, чтобы не мешать силам ПВО. Также он анонсировал блокировки интернета.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в своем Telegram-канале схожий пост: «В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета».

Силы ПВО на Ставрополье неоднократно отражали удары: 9–10 августа 2025 года тревога длилась 13 часов с 17:22 до 06:26, сбили несколько дронов над Ставрополем и Невинномысском. 18 марта 2026 года режим действовал свыше 20 часов, уничтожили один БПЛА над промышленной зоной.

Александр Иванов