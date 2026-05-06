Суд вернул 195 га земли в Кущевском районе в муниципальную собственность

Суд в Кущевском районе Краснодарского края удовлетворил иск прокуратуры о возврате в собственность Шкуринского сельского поселения более 195 га земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в 2010 году на основании подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокуратура Кущевского района Краснодарского края провела проверку соблюдения земельного законодательства. Выяснилось, что несколько крупных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Шкуринского сельского поселения, были оформлены в частную собственность в 2010 году. Для регистрации использовались подложные распоряжения исполняющего обязанности главы администрации, датированные 1992 годом. Впоследствии земля оказалась в собственности семьи бывшего председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Шкуринский».

Установлено, что при реализации преступной схемы собственником выступило подставное лицо, которому участки якобы передали в 1992 году для создания крестьянского (фермерского) хозяйства. Однако хозяйство им не создавалось, а решение об изъятии земли у колхоза и его правопреемника — «Ассоциации крестьянских хозяйств «Шкуринская» — руководством администрации района не принималось. Полномочий на такие действия у главы района и лица, исполнявшего его обязанности, не было. Подписи должностных лиц в документах оказались подделаны. Зарегистрированные под теми же номерами распоряжения 1992 года издавались по вопросам, не связанным с земельными правоотношениями. Часть документов изготовили от имени руководства СПК «Шкуринский» и датировали 1995 годом, тогда как сам кооператив создали только в 2000 году.

Прокуратура направила в суд иск с требованием изъять земельные участки из незаконного владения и признать право собственности на них за Шкуринским сельским поселением. Суд удовлетворил иск полностью, за поселением признано право собственности на более 195 га земель сельскохозяйственного назначения.

Алина Зорина