Балтика вышла из штиля

Экспорт российской нефти морем после снижения в течение трех недель увеличился на 22%. Ситуацию выправило восстановление отгрузок из Приморска и Усть-Луги, но поставки из Новороссийска остаются парализованными. Повреждения в портах из-за атак привели к снижению ранее ажиотажного спроса на перевозку российской нефти, что вызвало коррекцию ставок фрахта.

Россия нарастила морской экспорт нефти 13–19 апреля на 22% к предыдущей неделе, до 355 тыс. тонн в сутки, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Отгрузки выросли впервые после трехнедельного снижения. Число отгруженных танкеров увеличилось с 20 до 24 судов.

Основной вклад в восстановление поставок внесли порты Приморск и Усть-Луга, где суточный уровень экспорта за неделю вырос на 83,6%, до 184 тыс. тонн. Количество рейсов увеличилось с 7 до 12 единиц. По оценкам ЦЦИ, 38% балтийских поставок следуют в Турцию, 28% — в Индию, 18% — в Египет и 8% — в Китай. Один танкер класса Aframax дедвейтом 100 тыс. тонн следует в неизвестном направлении. Отгрузки из Козьмино увеличились на 11,1%, до 143 тыс. тонн в сутки. Семь танкеров Aframах — в пути следования до Китая, два — до Индии и один — до Сингапура.

Экспорт из балтийских портов восстанавливается после спада, вызванного повреждением инфраструктуры из-за атак БПЛА. Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян отмечает, что объем экспорта из западных портов в 2025 году составлял 172–201 тыс. тонн в сутки.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов полагает, что увеличивать отгрузки нефтекомпании стимулирует стремление получить геополитическую премию, образовавшуюся из-за дефицита предложения сырья и поиска Азией альтернатив ближневосточной нефти. По данным Argus, скидка на Urals к Dated Brent в балтийских портах на неделе к 17 апреля снизилась на $1,4, до $23,7 за баррель (FOB), что связано с активным интересом импортеров в странах Индо-Тихоокеанского региона и удешевлением фрахта. Стоимость Urals на этом базисе снизилась на $25,83, до $74,93 за баррель, из-за удешевления эталона, указывают аналитики.

Из Новороссийска, по информации отслеживающих морские маршруты сервисов, которые приводит ЦЦИ, отгрузки российской нефти за неделю не зафиксированы. При этом из порта отбыло четыре танкера с казахстанской нефтью сорта СРС. Как отмечает Давид Мартиросян, участники рынка не ожидают возобновления поставок из Новороссийска до конца апреля.

В этих условиях, по прогнозам ЦЦИ, по итогам месяца морской экспорт российской нефти сократится до 310–360 тыс. тонн в сутки — минимального с 2023 года уровня.

По оценкам источников Reuters в отрасли, в условиях сокращения экспорта и внеплановых ремонтов на НПЗ Россия в апреле может сократить добычу до 300–400 тыс. баррелей в сутки (б/c) против 500–600 тыс. б/c в конце 2025 года. Международное энергетическое агентство (IEA) в апрельском обзоре снизило прогноз экспорта нефти из России до конца года на 120 тыс. б/c из-за атак на НПЗ и порты. Мартовский объем поставок IEA оценивает в 9 млн б/c. Согласно данным агентства, добыча нефти в России в марте выросла на 3,3% к февралю, до 8,96 млн б/c.

Участники рынка, по данным ЦЦИ, отмечают падение ажиотажного спроса на транспортировку российской нефти из-за инцидентов, связанных с нефтяной экспортной инфраструктурой. Дополнительно аналитики выделяют наличие профицита тоннажа на спот-рынке, что обусловило падение ставок фрахта. По их данным, стоимость перевозки российской нефти судами класса Aframax из портов Азово-Черноморского бассейна за 13–19 апреля снизилась на 7–14% в зависимости от маршрута. Наиболее заметно ставки сократились в направлении Турции — на 13,6–14,3%, до $12,4–13,1 за баррель.

Сергей Фролов связывает снижение стоимости перевозки российской нефти с приостановкой военных действий в Персидском заливе и заявлений о разблокировке Ормузского пролива, что в том числе привело к удешевлению судового топлива.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Данилин добавляет, что существенного дальнейшего сужения ставок фрахта не ожидается. По его словам, стоимость перевозок поддерживает увеличение транспортного плеча, выбытие части флота в теневой статус и то, что некоторые суда фактически используются как хранилища.

По словам Давида Мартиросяна, продление лицензии США на закупку российской нефти может повысить интерес к сырью из РФ «на воде», что, вероятно, приведет к диверсификации рынков. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 17 апреля выдало третью с начала военных действий на Ближнем Востоке лицензию на покупку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на танкеры до этой даты. Сделки разрешаются до 16 мая. По оценкам аналитиков, под действие новой лицензии может подпасть до 40–50 млн баррелей российской нефти и нефтепродуктов (см. “Ъ” от 20 апреля). В ЦЦИ со ссылкой на участников рынка также отмечают, что после выдачи новой лицензии вырос спрос на перевозки судами, включенными в SDN List.

Ольга Озембловская