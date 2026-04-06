Рубль ждет нефтедоллары

Внебиржевой курс доллара впервые за четыре недели опустился ниже уровня 79 руб./$. Тем самым он откатился к значениям, на которых находился накануне стремительного роста из-за отказа Минфина от реализации валюты в рамках бюджетного правила. Игра на повышение российской валюты ведется в расчете на поступление повышенного объема экспортной выручки из-за роста цен на нефть в предыдущем месяце. По оценке аналитиков, в апреле продажи могут составить $6–8 млрд, а в мае — $10 млрд. В результате курс доллара может вернуться к значениям начала года — 76–77 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

6 апреля внебиржевой курс доллара опускался до отметки 78,79 руб./$, минимума с 10 марта, следует из данных агентства «МФД-Инфоцентр». Даже с учетом коррекции к концу дня до 79 руб./$ потери за день составили около 1 руб. (1,2%). Относительно локального максимума, установленного в середине марта (см. “Ъ” от 19 марта), американская валюта подешевела на 7,9 руб. (9,1%).

Фактически курс доллара вернулся к значениям, на которых находился накануне объявления Минфином об отказе от продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Рубль укрепил позиции и относительно других ведущих валют. Внебиржевой курс евро опустился до 91,3 руб./€, потеряв за день 1,23 руб. (1,3%) и откатившись до минимума с начала декабря прошлого года. Биржевой курс юаня снизился до 11,48 руб./CNY. Это на 2 коп. (0,2%) ниже значений закрытия пятницы, однако за две недели китайская валюта подешевела почти на 1,2 руб. (9,2%).

Как правило, в начале месяца из-за падения продаж валютной выручки экспортерами в связи с завершением уплаты налогов рубль теряет значительную долю поддержки.

Однако нынешнее укрепление российской валюты эксперты связывают с пересмотром ожиданий участников рынка из-за роста цен на нефть на мировом рынке.

«Приостановка валютных операций со стороны Минфина и динамика котировок нефти Urals (в конце прошлой недели они превысили $110 за баррель) смещают баланс рисков в сторону укрепления рубля, и участники рынка уже сейчас продают валюту, сокращая спекулятивные позиции»,— поясняет стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров.

Дополнительным фактором поддержки рубля в начале недели могли стать ограничения биржевых торгов. В связи с выходным днем в Китае не проводились торги юанем с расчетами «сегодня», не котировались валютные свопы. Как отмечает главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков, последнее обстоятельство могло ограничить спрос импортеров на валюту.

В ближайшие дни рубль, вероятнее всего, продолжит укреплять позиции на ожиданиях поступления валютной выручки, нежели на их продажах. Как отмечает Павел Бирюков, в последние год-полтора рост цен на нефть транслировался на валютный рынок с лагом в 1,5–2 месяца. Поэтому мартовский рост средней цены Urals на 70%, до $77 за баррель (в среднем за месяц), начнет отражаться в потоках валютной выручки в конце апреля. При этом объем продаваемой валюты может заметно превысить уровни марта.

В Газпромбанке допускают рост экспортных поступлений до $6–8 млрд, тем самым они вернутся к значениям октября-ноября прошлого года. «В полной мере мартовский рост цен на нефть скажется на экспортных продажах в мае, они могут вырасти выше $10 млрд»,— отмечает Никита Еуров.

Фактором неопределенности остаются атаки на портовую инфраструктуру России, а также вопрос продолжительности конфликта на Ближнем Востоке.

Первое может привести к уменьшению объемов экспорта сырья, второе — привести к быстрому снижению цен на нефть.

По мнению руководителя направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимира Евстифеева, уверенности в сохранении высоких цен на нефть придает усиление агрессивной риторики США в отношении Ирана и ее игнорирование со стороны Тегерана. В этом случае «рубль продолжит укреплять позиции, в том числе из-за открытия коротких позиций по валюте», считает господин Евстифеев. При таком развитии событий, по его оценке, курс доллара в ближайшие недели может снизиться до 76–77 руб./$, то есть к значениям начала года.

Виталий Гайдаев