«Теремок» допекла аренда

«Теремок» может закрыть еще один ресторан на Садовой улице, сообщили в компании. Ранее сеть уже закрыла свои точки на Большом проспекте Петроградской стороны, 64, и в ТЦ «Французский бульвар» на Ленинском проспекте. В компании заявляют о пересмотре подходов к работе с арендодателями, объясняя решение о закрытии отдельных ресторанов давлением аренды на бизнес. Эксперты рынка коммерческой недвижимости объясняют пересмотр локаций предприятиями общепита ростом долгового и налогового бремени на бизнес и отмечают аналогичные тенденции среди многих сфер ритейла сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учредитель и генеральный директор ГК "ТЕРЕМОК" Виталий Свидовский (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Учредитель и генеральный директор ГК "ТЕРЕМОК" Виталий Свидовский (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В настоящее время сеть «Теремок» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области насчитывает 104 ресторана, 35 киосков и 12 фуд-траков. Соучредитель и директор «Теремка» в Санкт-Петербурге Виталий Свидовский подчеркивает, что критическим уровнем доли аренды в общей выручке для рынка общепита считается 10%. «При его превышении экономика ресторана фактически ломается,— объясняет он.— Рынок изменился кардинально, а подход части арендодателей — нет».

Снижение трафика стало устойчивой тенденцией, а не временным фактором, продолжает господин Свидовский. Из-за влияния онлайн-ритейла меняются сценарии посещения торгово-развлекательных комплексов. Большинство действующих договоров аренды было заключено в конце 2010-х, в другой экономической реальности и при более высоком трафике и стабильном спросе. Сегодня по многим объектам он остается ниже прежних уровней, при этом ставки аренды сохраняются высокими и продолжают индексироваться, констатирует совладелец и руководитель «Теремка».

«Мы действуем прагматично. Сейчас в зоне пересмотра восемь объектов, по двум уже принято решение о закрытии (в ТК "Французский бульвар" и на Большом проспекте Петроградской стороны). Планируется закрытие ресторана на Садовой улице. Это системная работа, а не реакция на краткосрочные колебания. Компания больше не готова сохранять точки ради присутствия или "на перспективу"»,— заявил господин Свидовский.

Площади и адреса ресторанов, рассматриваемых к сокращению, в компании не называют. При этом в пресс-службе «Теремка» уточнили, что компания пока не снижает инвестиции и планирует шесть новых открытий. Ближайшее намечено на конец мая на Пулковских высотах. «Мы реконструируем действующие рестораны с увеличением посадки, наращиваем выручку с помощью маркетинговых инструментов»,— говорят в компании.

Ранее «Теремок» сообщал о развитии нового формата размещения ресторанов в отдельно стоящих павильонах. Два объекта такого формата компания уже установила на частной территории сети гипермаркетов «Лента», идет строительство третьего павильона. «Участки под павильоны у нас сейчас только на коммерческой основе, но работаем и над городскими площадками»,— рассказали в компании.

По данным Nikoliers, в первом квартале 2026 года закрытия заведений общественного питания превышали открытия почти в два раза (15 закрытий против восьми открытий). «Среди ключевых факторов, формирующих цену аренды,— качество помещения. Если оно соответствует основным требованиям для эффективной эксплуатации, следовательно, и спрос (цена) на помещение будет выше. Что касается ставок аренды, то в каждом случае арендодатель принимает индивидуальное решение»,— объясняет Юлия Кузнецова, директор департамента торговой недвижимости Nikoliers.

Алена Волобуева, директор департамента исследований рынка, консалтинга и оценки компании Maris, напоминает, что итоги прошлого года оказались драматичными для многих ритейлеров. «Снижение оборотов и прибыли, рост налогового и долгового бремени на бизнес в начале первого квартала 2026 года привели к анонсированию масштабных сокращений многих операторов. Данная тенденция затронет многие отрасли в течение текущего года и по его итогам, наиболее вероятно, будет наблюдаться высвобождение торговых площадей на рынке Санкт-Петербурга»,— дает оценку эксперт Maris.

По мнению госпожи Волобуевой, быстрого заполнения высвободившихся площадей «Теремка» не произойдет. «Сейчас операторы максимально взвешенно подходят к открытию новых точек. Аналогичная ситуация наблюдается и в других сегментах ритейла»,— говорит она.

Директор департамента торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко отмечает, что на основных торговых коридорах города чаще всего происходит замена одного оператора общественного питания другим. Во многом это связано со спецификой самих помещений: если площадь уже адаптирована под ресторан, кафе или другой формат общепита и оснащена необходимыми коммуникациями, для собственника это становится важным преимуществом. В ряде случаев меняется не столько функция помещения, сколько сам арендатор или концепция: действующий оператор может выйти из локации или продать бизнес, после чего на его месте открывается новое заведение.

«Поэтому говорить о снижении доли общепита в качественных локациях стрит-ритейла, на наш взгляд, не стоит. Скорее, можно ожидать роста ротации внутри самого сегмента: одни форматы и операторы будут сменяться другими, при этом функция общественного питания для таких помещений сохранит свою устойчивость»,— предполагает госпожа Лапченко.

Госпожа Кузнецова настаивает, что спрос на качественные площади в данном сегменте продолжает оставаться высоким. «В первом квартале года шесть из 15 освободившихся помещений были тут же заняты новыми арендаторами, преимущественно заведениями общественного питания»,— обращает внимание эксперт Nikoliers.

По ее мнению, в период турбулентности сегмент общественного питания как наиболее чувствительная к рыночным изменениям отрасль неизбежно сталкивается с необходимостью внесения корректировок в стратегию развития или принятия решения об оптимизации части заведений. Рестораторы проводят активный мониторинг показателей и выручки и пристально следят за изменениями на рынке, чтобы своевременно и гибко реагировать на них. «При этом важно учитывать, что причины сокращения присутствия или ухода проектов с рынка могут быть связаны как с внешними факторами, так и с трудностями внутри конкретной компании»,— рассуждает госпожа Кузнецова.

По ее словам, наиболее устойчивыми к конкуренции являются кафе и рестораны с понятной концепцией, проработанной маркетинговой стратегией и выигрышным расположением. Локация во многом определяет формат заведения, целевую аудиторию и возможность генерировать достаточный трафик. «Сильный бренд, широкая целевая аудитория и большой опыт компании — значительное преимущество в сфере общественного питания»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен