Май может согреть спросом на новостройки

В апреле 2026 года петербургские девелоперы сдали в строй более 294,1 тыс. кв. м жилья — немного больше, чем годом ранее. К 1 мая в городе ввели 408 тыс. млн кв. м жилья, это почти в 2,5 раза меньше в сравнении год к году. Несмотря на сокращение объема выдачи ипотеки, застройщики говорят о низкой доле отказов по одобрению кредитов и не исключают всплеска покупательской активности в мае из-за обсуждения изменений в льготной ипотеке с 1 июля для семей с одним ребенком.

По информации комитета по строительству Санкт-Петербурга, в прошлом месяце строители ввели в эксплуатацию новостройки в пяти районах города. Больше всего жилья построили в Калининском районе города, где застройщики сдали более 104,9 тыс. кв. м в трех домах на 2086 квартир. В Выборгском районе завершено строительство пяти домов на 2199 квартир общей площадью 99,7 тыс. кв. м. В Петродворцовом районе сдали 890 квартир в четырех домах на 31,2 тыс. кв. м. Кроме этого, 10,8 тыс. кв. м ввели в строй в сегменте ИЖС. Год назад девелоперы сдали в эксплуатацию 285 тыс. кв. м жилых помещений. На 1 мая этого года в городе построено 408 тыс. кв. м против почти 987 тыс. кв. м, введенных за аналогичный период прошлого года.

Опрошенные девелоперы в целом довольны уровнем спроса в апреле. Многие застройщики отметили объем продаж на уровне или выше результатов марта текущего года. Коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей Бушуев рассказал «Ъ Северо-Запад», что, по оценке аналитиков компании, в сегменте масс-маркета Петербургской агломерации в апреле зафиксирована умеренно положительная динамика: спрос вырос примерно на 6% по сравнению с мартом. В годовом выражении отмечается незначительное снижение примерно на 2%.

По словам Марии Орловой, коммерческого директора ГК «А101» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, прирост по продажам в компании составил 15–20%, а показатель конверсии обращений ощутимо вырос. Вице-президент по маркетингу и продукту группы RB Михаил Гущин тоже видит, что активность на рынке по сравнению с мартом выросла. «По нашим проектам, в частности, мы замечаем прирост в сумме заключений на 16% в комфорт-классе и на 60% в высокобюджетном сегменте»,— делится он.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в марте количество сделок в целом по России снизилось на 16%, до 29,7 тыс. кредитов, а в денежном выражении показатель сократился на 14%, до 176,48 млрд рублей. На фоне общего снижения объема выдачи льготной ипотеки петербургские девелоперы отмечают стабильную долю ипотечных сделок в структуре продаж. Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», сообщил, что ипотека по итогам первого квартала заняла ровно половину от всех сделок компании. За апрель доля ипотечных сделок увеличилась до 55% от общего числа.

В компании «Главстрой Санкт-Петербург», как отмечает господин Бушуев, доля ипотечных сделок в апреле составила 83% от общего объема продаж — это на 1 п. п. ниже уровня марта и сопоставимо с показателем апреля прошлого года. «При этом изменилась структура спроса. Если год назад основную долю формировала семейная ипотека, то в апреле 2026 года ее доля составила 71%. Это на 7 п. п. выше, чем в марте, но на 12 п. п. ниже в годовом сопоставлении»,— добавляет игрок рынка.

Господин Софронов считает такое соотношение доли ипотечных сделок следствием увеличения интереса к рыночной ипотеке и развития специальных программ застройщиков. Господин Бушуев также указывает на рост рыночной ипотеки: ее доля в структуре продаж компании «Главстрой Санкт-Петербург» выросла в апреле до 12%, тогда как годом ранее она практически отсутствовала. Госпожа Орлова обращает внимание на рост количества сделок со стопроцентной оплатой: в апреле их доля достигла 16%. Военная ипотека уверенно держится на уровне 3–4% против 2% по итогам прошлого года.

В массовых сегментах рынка первичной недвижимости рассрочка стала использоваться реже, говорят застройщики, в то время как в высоких классах она продолжает преобладать. Полина Стрих, директор по продажам Fizika Development, приводит цифры: основной объем сделок в компании сегодня приходится на рассрочку, около 7% покупателей прибегают к единовременной оплате. Доля ипотечных сделок у Fizika Development в апреле составила около 19%. При этом все девелоперы отмечают низкий процент отказов в получении кредитов, несмотря на введение с 1 апреля ужесточения системы скоринга, связанного с цифровым профилем гражданина. Доходы заемщиков теперь должны быть полностью «белыми» и подтверждены через «Госуслуги».

«Отказов по ипотеке в апреле мы не наблюдали,— подтверждает Марина Потепкина, директор по продажам компании «Город-спутник "Южный"».— Это связано с постепенной адаптацией покупателей к новым условиям рынка. После периода высокой неопределенности люди возвращаются к отложенным решениям о покупке жилья, особенно когда речь идет о семейных форматах и проектах с понятной долгосрочной перспективой».

Госпожа Потепкина ориентируется на плавное повышение спроса в мае. Господин Гущин также ожидает, что с точки зрения спроса весенне-летний сезон не будет отмечен серьезными колебаниями. «Традиционно это более спокойное время для рынка»,— говорит он.

Однако другие девелоперы не исключают, что май для рынка пройдет активнее, чем обычно, в связи с возможным изменением ставок по ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Чем меньше детей (для семей с одним ребенком до 6 лет ставка может подняться до 10–12%) — тем выше процент по ипотеке. «Уже есть нарастающий интерес к семейной ипотеке со стороны семей с одним ребенком. Несмотря на то, что до 1 июля еще есть время, есть также и практика прошлых лет. По ней банки могут приостановить выдачу раньше дедлайна, дожидаясь прояснения новых правил»,— предупреждает Сергей Софронов.

С коллегой согласна Мария Орлова: «Поскольку сегодня примерно 60% сделок приходится как раз на семьи с одним ребенком, люди отчетливо понимают: вот-вот наступит момент, когда брать ипотеку станет гораздо сложнее. Отсюда и прогноз: вместо спокойного мая мы увидим ажиотажный всплеск спроса. Покупатели постараются запрыгнуть в уходящий вагон, чтобы успеть до объявления новых правил».

Скорее всего, повышенная активность действительно будет заметна в более доступных классах недвижимости, где семейная ипотека играет значительно большую роль и где за последние месяцы рынок просел наиболее существенно, резюмирует Полина Стрих.

Александра Тен