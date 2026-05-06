В 2025 году страны ЕС выдали россиянам на 10% больше шенгенских виз

В 2025 году число выданных гражданам России шенгенских виз выросло на 10,2% и превысило 620 тыс. Об этом сообщил Euroactiv со ссылкой на материалы Еврокомиссии.

Как отмечается в публикации, самые популярные направления для туризма у граждан России — Франция, Италия и Испания, на которые пришлось три четверти всех заявлений. Всего в 2025 году россияне подали 670 тыс. визовых заявлений — на 8% больше, чем в предшествующий год. Больше всего число выданных виз выросло во Франции.

Примерно 77% всех разрешений на въезд, выданных странами Евросоюза россиянам, пришлось на туристические визы. Вторая по популярности категория — визиты к родственникам и друзьям, третья — деловые поездки.

В комментарии для Euroactiv Еврокомиссия сообщила, что благодаря принятым в объединении мерам число шенгенских виз, выданных гражданам России, «значительно сократилось» по сравнению с периодом до 2022 года.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия утвердила новые правила, фактически отменяющие многократные шенгенские визы для большинства граждан РФ. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), число мультивиз, выданных россиянам, в январе—марте снизилось на 90%. Спрос на шенгенские визы при этом увеличился на 20–25%. С начала года в два раза выросло число заявок на визы во Францию и Испанию и на 30–40% — в Италию.